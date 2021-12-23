“مكافحة الأمراض” يسجل 560 إصابة و 9 وفيات بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 560 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,413 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 594؛ سُجّل شفاء 542 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، أربع منها بالمنطقة الغربية، والبقية بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 12.6% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 384,005، منها 6,034 حالة نشطة من بينها 121 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 372,336 حالة، ووفاة 5,635 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,832,840 شخصا منهم 798,802 تلقوا الجرعة الثانية .

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