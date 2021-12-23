أبو سهمين: أنا مؤمن بأن السياسة “أخلاق”

أكد رئيس تيار «يا بلادي» والمرشح الرئاسي، نوري أبو سهمين، أنه مؤمن بأن “السياسة أخلاق وعمل، رافضًا ما يقال عن أن السياسة فيها كذب ورياء”.

وقال «أبو سهمين»، في مقطع فيديو مصور، نشرته صفحة تيار «يا بلادي»، ورصدته «الساعة 24»، ردًا على رأيه في مقولة أن العمل السياسي ليس فيه أخلاق وأنه عبارة عن كذب ورياء؛ إنه يرى أن ” السياسة أخلاق وعمل، وأننا مأمورين بحكم شرع الله بالعمل”. بحسب تعبيره.

وتابع؛ “كما أن مراعاة هموم المواطنين يقودها السياسيون، أما الكذب والرياء في العمل السياسية ممارسة لهوى الشيطان”، على حد قوله.

وأردف أن، ” السياسي هو ولي أمر، يجب أن يحكم بالقسط ويأمر بالعدل، وأن يتدبر في قوله تعالى” وقفوهم إنهم مسؤولون”، وغيرها من الآيات التي تضع على السياسي مسئولية أمام الله، سواء كان مدير مدرسة، أو رئيس بلدية، أو محافظ أو وزير”، خاتمًا أن ” عدم وجود أخلاق في السياسة هي دعوة للظلم والإجرام”، وفقًا لقوله.

يشار ألى أن نوري بوسهمين في مارس 2014 وأثناء فترة وجوده في منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام تم تداول فيديو يظهر فيه قيد التحقيق معه من بضعة أشخاص يعتقد أن أحدهم هو هيثم التاجوري، واستجوابه بشأن امرأتين قامتا بزيارته إحداهما مديرة مكتبه، في مسكنه في وقت متأخر من الليل.

وقد قام النائب العام في فتح تحقيق بشأن قيام المسلحين باستجوابه وكذلك بشأن الاتهامات بممارسات غير أخلاقية فيما عرف حينها شعبياً بقضية حنين.