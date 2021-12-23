المصباحي لـ«بوابة إفريقيا»: حالة من الإحباط تسيطر على الشارع الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

23 December, 2021

حذر رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية د. محمد المصباحي، من دخول البلاد في “دوامة جديدة” من الفراغ السياسي نتيجة لتأجيل الانتخابات.

وقال المصباحي في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الأعداد الضخمة سواء على مستوى الناخبين الذي سجلوا بالمنظومة الانتخابية ومن استلموا بطاقات الانتخابات أو على مستوى المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك أعداد من قام بالتزكية لهم، كلها دلالات ومؤشرات تبين أن الشعب الليبي منخرط في العملية السياسية والانتخابية ويسعى في الوصول إلى المرحلة الانتخابية التي يليها مرحلة الاستقرار والبناء”.

وأشار المصباحي، إلى أن استمرار الأجسام المنتهية الصلاحية في السلطة لا يصب في مصلحة الشعب الليبي الذي يأمل في الوصول إلى دولة مستقرة ذات سيادة وهيبة، منوهاً إلى أن حالة من الإحباط تسيطر على الشارع الليبي منذ إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمقترحها بشأن تأجيل المرحلة الأولى من الاقتراع إلى يوم 24 يناير القادم.