أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان العربي

ليبيا – شارك أعضاء مجلس النواب في البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة بالعاصمة الأردنية عمان تحضيرًا لانعقاد جلسة مرتقبة للبرلمان لبحث عدة أمور.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد مشاركة عضو المجلس عبد السلام نصية باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري العربي والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة الكبرى.

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وشاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب لدراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة واستعراض مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية ومذكرة مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

وجاءت أيضا مشاركة أخرى من عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي لبحث التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ورؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية.

إلى ذلك شارك عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان لاستعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال ومناقشة تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي 2021.

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