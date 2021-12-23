وزيرة العدل تستقبل السفير الهولندي ويتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بمقر الوزارة صباح أمس، سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى ليبيا كوينراد اودلف، وأكدت أهمية الدور الذي تمارسه هولندا عبر ترأسها لفريق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنبثق عن مسار برلين، والذي تعتبر وزارة العدل شريكة فيه.

وخلال الاجتماع، الذي حضره حضر أمين سر مكتب الوزيرة ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، أعربت وزيرة العدل عن تقديرها لجهود هولندا في دعم الدولة الليبية من خلال مساندة المؤسسات الوطنية والتحرك في اتجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشددت على تطلع بلادها لمزيد من التعاون والتنسيق مع الطرف الهولندي لاسيما على صعيد تحقيق العدالة ومتابعة ملف حقوق الإنسان.

على الجانب المقابل، قال “اودلف” إن هولندا تثمّن مشاركة وزير العدل الليبية في اجتماع فريق حقوق الإنسان والقانون الدولي الأخير، مشيدًا بجهودها في تعزيز المصالحة الوطنية.

ودعا السفير الهولندي وزيرة العدل إلى زيارة بلاده في وقت قريب، لتقوية علاقات التعاون بين البلدين ومتابعة مشروعات التعاون المشترك.

وبحث الطرفان دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي ترأسها وزيرة العدل، وأهمية تطوير قدرات جهاز الشرطة القضائية خاصة تأهيل المسؤولين عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مجال حقوق الإنسان.

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