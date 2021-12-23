إيطاليا: على مختلف القوى في ليبيا استئناف التشاور السياسي

أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم، أمله في استئناف عملية التشاور السياسي في ليبيا والحوار بين مختلف مراكز القوى وتحديد موعد جديد للانتخابات.

وقال دراجي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المعتاد بمناسبة نهاية العام في معرض تعليقه على الوضع في ليبيا: “إيطاليا وأوروبا فعلتا كل شيء لمرافقة هذه العملية نحو الديمقراطية في ليبيا وستواصلان فعل كل شيء، فعدم النجاح في إجراء الانتخابات يأتي على خلفية تعقيدات مؤسسية ليبية”، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.

وحول مسألة الهجرة حيث تعد ليبيا بلد العبور الرئيسي، قال دراجي “الأمم المتحدة ملتزمة؛ عبر المنظمة الدولية للهجرة بالعمل لمساعدة ليبيا والتزام أوروبا مثلما جرى الإشارة في مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير مع الإشارة لعمل أكثر تصميماً في خلق ممرات إنسانية والمساعدة في العودة الطوعية”.

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