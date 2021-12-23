ميناء بنغازي: دخول 1103 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن إحداهما محملة بـ1103 سيارة وشاحنة والثانية محملة والسفينتين الأخرتين محملتين ببضائع وسلع مختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن ميناء جليانه استقبل سفينة نقل السيارات (قراند شيشيليا ) وعلى متنها عدد 1103 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبل ميناء بنغازي البحري سفينتا نقل الحاويات (لونا أف) و( ألوقا أف) وعلى متن الأولى عدد 100حاوية بضائع متنوعة والثانية تحوي 143 حاوية سلع متنوعة.