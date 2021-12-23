التكبالي: الانتخابات لن تجرى في ليبيا والأوضاع تسير نحو الأسوأ

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الانتخابات لن تجرى في ليبيا والأوضاع تسير نحو الأسوأ، مشيرًا إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي يضم غالبية تنتمي للإخوان هم السبب الحقيقي.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أمس الأربعاء، لفت إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلًا، بسبب وجود الميليشيات المسلحة التي تهيمن وتتحكم في القرار داخل ليبيا، موضحًا أن الشعب الليبي لا يعول على البعثة الأممية أو الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة؛ لأنهم ليسوا جادين في تحركاتهم لحل الأزمة.

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