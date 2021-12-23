مراجع نوح: الدستور الليبي المنجز من 4 سنوات أفضل من الدساتير العربية

أكد رئيس لجنة شكل ونظام الحكم بتأسيسية الدستور مراجع نوح، أنه تم تشكيل “لجنة من الأعضاء مهمتها التواصل مع مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية والفاعلين في الدولة لتوضيح اللغط الحاصل حول الدستور”.

وقال «نوح» في تصريح صحفي، – إن “مجلس النواب يتعمد منذ فترة تعليق الجلسة، لضمان استمرار عقدها دون نصاب لاتخاذ قرارات تخدم فئة قليلة تعارض الدستور”.

وأردف؛ ” لو اجتمع مجلس النواب بنصاب مكتمل لتمكن مؤيدو الدستور من تمرير وجهة نظرهم واتخاذ قرار بالذهاب للاستفتاء عليه”.

وأكمل «نوح» أن “ما يثار حول الدستور من مغالطات لا صحة لها” لافتًا إلى اللجنة تطالب “بضرورة إعطاء الشعب حقه في التصويت على الدستور”.

وتابع؛ أن “الدستور الليبي المنجز من 4 سنوات أفضل من الدساتير العربية الموجودة من حيث حقوق الإنسان والحريات وغيرها”.

وختم «نوح» أن “مشروع الدستور يحظى بتأييد غالبية الأطراف، وفئة قليلة بمجلس النواب تتجاهل الدستور عمدا”.