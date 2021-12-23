وليامز تؤكد ضرورة التزام جميع المرشحين للانتخابات بمبدأ تكافؤ الفرص

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2021

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز المترشحين للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح وعارف النايض.

وبينت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها التقت اليوم الخميس في مدينة القبة صالح ورحبتُ بالتزامه بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص مضيفة أنه أتيحت لها أيضا فرصة لقاء المرشح الرئاسي، عارف النايض.

وكانت وليامز التقت أمس الاربعاء وأمس الأول الثلاثاء في العاصمة طرابلس بعدد من المرشحين الرئاسيين، لمناقشة سبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله.