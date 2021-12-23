عقيلة صالح وعارف النايض يبحثان المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات

العنوان-القبة

التقى المرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، المرشح الرئاسي الدكتور عارف النايض.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسبل حلحلة الصعوبات.

وناقش الطرفان المشاكل التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

يُذكر أن مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022.

مشيرة إلى أن عدم صدور القائمة النهائية للمرشحين لـ “أسباب قاهرة” أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن تحديد 24 ديسمبر يوما للاقتراع.