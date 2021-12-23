“الداخلية” تبحث مع “يلماز” صعوبات الحصول على التأشيرة التركية

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز؛ الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية، والتنسيق المستمر مع السفارة والجهات ذات العلاقة.

وشهد الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، مناقشة موضوعات التدريب الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، مدير إدارة العلاقات والتعاون، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، إضافة إلى نائب الرئيس التركي وضابط الاتصال بالسفارة.

جديرٌ بالذكر أن زيارة وفد مجلس النواب إلى تركيا، الفترة الماضية؛ تمخض عنها الاتفاق على تخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبية والطلبة الدارسين بتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، إضافة إلى فتح المجال الجوي بين مطار بنينا وإسطنبول، إلى جانب فتح خطوط النقل والشحن البحري مع المواني التجارية في بنغازي وطبرق.

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