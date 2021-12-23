ابوراص تشارك في أعمال المنتدى البرلماني لعام 2021م

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ،ربيعة ابوراص رفقة عضو اللجنة رحمة أبوبكر، عبر التقنية الافتراضية في أعمال المنتدى البرلماني لعام 2021م.

وسلط الضوء خلال أعمال المنتدى على الاستجابات البرلمانية العالمية والإقليمية لجائحة كورونا، لضمان تعافى أكثر شمولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت أعمال المنتدى مشاركة واسعة من عدة برلمانات عربية وخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (19) لسنة 2021، وتعنى بالبرنامج الأممي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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