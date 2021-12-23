العرفي: قانون توحيد المرتبات جاهز وعلى البرلمان التصويت عليه الجلسة المقبلة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي الأربعاء إنه ليس مع تأجيل الانتخابات، وهناك قوانين تم التصويت عليها وأُقرت.

العرفي أوضح في تصريح لشبكة الرائد أن المفوضية لآخر لحظة تقول إنها جاهزة وليس لديها إلا ملاحظات فنية لتقدمها لمجلس النواب، وتم قبولها وإدراج ملاحظاتها في قانون الانتخاب.

وأضاف أن مجلس النواب ليس هو من حدد الانتخابات يوم 24 ديسمبر، بل جرى الاتفاق عليه في جنيف، لافتًا إلى أن بعد الـ24 من ديسمبر تعتبر هذه الحكومة مُنتهية.

وبيّن أنه لابد من وجود دستور، ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم وما هي صلاحياته، معتبرًا أن الأمور ضبابية، فليس هناك شيء واضح، متمنيًا أن يسلم الدبيبة السلطة.

كما أوضح أنهم سيناقشون في الجلسة القادمة توحيد مُرتبات الدولة، وأن القانون جاهز وعلى مجلس النواب أن يصوت عليه ويوحد مرتبات الدولة وفق الدرجات، بحيث لا يكون هناك أي تفاوت اجتماعي.

وأشار إلى أنهم سيناقشون المحافظ الاستثمارية وقانون الأمن الداخلي ومن ثم سيتم مناقشة الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية