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وزير التعليم المكلّف يتسلّم مهامه.. ويؤكد: أزمة الكتاب المدرسي “أمن قومي”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلّم وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور أحمد فرج أبوخزام مهامه، صباح اليوم الخميس، وعقد اِجتماعاً طارئاً للتركيز على أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي والخُطة الدِّراسية الطارئة في ظل جائحة “كورونا”، إضافة إلى اِمتحانات الدور الثاني، وإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادات العامة.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة “مسعودة الأسود” ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور محسن الكبير، وكيل الوزارة لشؤون الديوان المُهندس علي التبروري، ومُديرو المصالح والهيئات، والمراكز، والإدارات، والمكاتب بالوزارة.

وشدّد الوزير، في كلمته، على ضرورة وضع عملية تضمن السرعة في عملية طباعة، وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها بـ”قضية أمن قومي”.

وأكّد الوزير على ضرورة أن تبادر الإدارات، والمكاتب، والهيئات، والمراكز بأداء أدوارها الفعلية دون تقصير.

 

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قناة 218 الليبية

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