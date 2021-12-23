النائب الأول لرئيس الحكومة يبحث المشاريع المتعاقد عليها سابقا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2021

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة ومتابعة موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة والمحالة من قبل النائب الأول إلى الوزارات المعنية، والتي ستقوم بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع ومن ثم تحيلها إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما ناقش اللقاء المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الأبيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً .