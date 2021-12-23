بالصور.. وليامز تقف على الانتهاكات بالمواقع الأثرية في ليبيا  

العنوان-القبة

قامت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، بجولة في منطقة عين القبة والآثار التي بها.

وأظهرت صور نشرها، حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، وقوف وليامز على الانتهاكات التي لحقت بالموروث الثقافي الليبي.

ووثقت وليامز عبر هاتفها الشخصي الانتهاكات بالمواقع الأثرية، حيث أظهرت الصور تعرض الموقع الأثري إلى الاعتداء من قبل بعض المواطنين.

وتأتي زيارة وليام للموقع الأثري عقب لقائها ، المرشح للرئاسة، عقيلة صالح، وذلك في إطار جولاتها ولقاءاتها مع عدد من المرشحين الرئاسيين.