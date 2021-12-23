بروتوكولات كورونا لبعض الدول التي تقصدها شركات الطيران الليبية

نشرت إدارة مطار معيتيقة الدولي بعض التعليمات الخاصة ببروتوكولات الدول التي تقصدها الشركات الليبية للطيران والمتعلقة بإجراءات جائحة كورونا.

وبحسب الموقع فإن تركيا تطلب تطعيمتين دون تحليل أو تحليل PCR لغير المطعمين ولا يتجاوز 72 ساعة للفئة العمرية من 12 سنة، إضافة إلى إرفاقه بالباركود.

وتفرض السلطات التونسية تحليل PCR على ألا يتجاوز 48 ساعة مرفقا بالباركود، إلى جانب بطاقة تطعيم للجرعتين لمدة 14 يومًا من أخذ آخر جرعة للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق.

واشترطت مصر تحليل PCR عند السفر للفئة العمرية من ست سنوات فما فوق على ألا يتجاوز 72 ساعة إلى جانب وجوب إرفاق بطاقة التطعيم للدخول للمرافق الحكومية لأجل إتمام إجراءات الإقامة والسفر بمصر.

وأوجبت الأردن إجراء التحليل عند الوصول لمطار الملكة علياء الدولي على أن يكون مدفوعا مسبقاً من إحدى الوكالات بليبيا، بينما تتطلب العودة لليبيا تحليل لكل الحالات ولا يتجاوز 48 ساعة والأطفال من ست سنوات فما فوق.

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