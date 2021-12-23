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تساؤلات حول حقيقة موعد الرابع والعشرين من يناير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعذر تنظيم الانتخابات المرتقبة أصبح مؤكدا بعدما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، موعدا جديدا لعقدها في الرابع والعشرين من يناير المقبل، أي بعد شهر من الموعد الأصلي، ما جعل المراقبين للوضع الحالي يتساءلون عن حقيقة هذا الأمر.

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قناة ليبيا

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