تساؤلات حول حقيقة موعد الرابع والعشرين من يناير

تعذر تنظيم الانتخابات المرتقبة أصبح مؤكدا بعدما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، موعدا جديدا لعقدها في الرابع والعشرين من يناير المقبل، أي بعد شهر من الموعد الأصلي، ما جعل المراقبين للوضع الحالي يتساءلون عن حقيقة هذا الأمر.
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قناة ليبيا
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