نصية: البرلمان سيدرس الحل الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن من الواجب على المجلس تشكيل لجنة برلمانية لوضع خارطة الطريق للمرحلة القادمة.

وأضاف نصية في تصريحات صخفية، أن من الطبيعي أن يتصرف مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة، التي ستدرس كل الخيارات المعروضة الآن، فهناك العديد من الأفكار التي نتسمع إليها.

وأشار نصية إلى أن هدف اللجنة البحث عن المخرج، إذ لا بد من تلمٌّس الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات، ونتلافاها، فكلنا يعرف أن الحكومة الحالية ستنتهي في 24 ديسمبر، سواء بسحب الثقة أو غيره، ولا بد من التفكير في إيجاد حل.

وأكد النائب أن البرلمان سيدرس الخيارات والأفكار البديلة والحل الأمثل الذي سيوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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