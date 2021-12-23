القوات المسلحة تستهدف أوكار الجريمة وتجار المخدرات والبشر في سبها

استهدفت القوات المسلحة العربية الليبية، أوكار الجريمة في مدينة سبها وتحديدًا ما تعرف بـ «عمارات الشركة الهندية» في حي الطيوري بالقرب من المطار.

وأكد شهود عيان، أن “رتلًا مسلح يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة” حاصر ما يعرف بـ «الشركة الهندية» بمنطقة الطيوري، وتم إغلاق الطريق الزراعي القرضة بالقرب من مدخل الترابية، وكذلك تم إغلاق بوابة المثلث بالكامل أمام عبور المواطنين.

ولفتت مصادر مطلعة، أن تلك العملية الأمنية تستهدف أماكن تواجد الهجرة الغير شرعية وتجار المخدرات وحبوب الهلوسة من الجنسية التشادية داخل الشركة الهندية.

تجد الإشارة إلى أن تلك المنطقة تعد من أبرز أماكن تمركز العصابات وتجار المخدرات والبشر، وتستولي عليها عصابات أغلبهم مرتزقة من جنسيات مختلفة.