الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعمه لاستقرار ليبيا

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على الأهمية التي تُوليها المنظمة لليبيا وموقفها مع الليبيين في هذه المرحلة، التي وصفها بالدقيقة.

وأكد “طه” خلال لقائه الممثل الدائم لليبيا لدى المنظمة كمال دهان على دعم المنظمة للجهود كافة الهادفة إلى استعادة أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة تتابع التطورات الحالية في ليبيا لا سيما بعد تأجيل العملية الانتخابية، داعيًا الأطراف إلى بذل كل الجهود، وتبني الحوار لتجاوز هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر، على حد قوله.

جديرٌ بالذكر أن ممثلي 57 دولة إسلامية عقدوا اجتماعًا استثنائيًا، الأحد الماضي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان.

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