اجتماع المرشحين في بنغازي.. تأكيد على احترام سيادة ليبيا

التأكيد على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، هي أبرز النقاط التي أكد عليها البيان الختامي الذي صدر من مدينة بنغازي، والتي احتضنت عددا من المترشحين للرئاسة، بدعوة من المترشح الرئاسي، خليفة حفتر.

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