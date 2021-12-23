اقعيم: الطيران سيضرب المهربين داخل الصحراء

حذر وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أهالي المهربين وتجار المخدرات، من القبضة الأمنية التي ستطول أبناءهم، ودعاهم لحثهم عن التوقف عن هدم الدولة، مشيرا إلى أن بيع حبوب الهلوسة والخمور إجرام لا يقل عن الإرهاب.

وقال اقعيم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بشأن انتهاء المرحلة الأولى من العملية الأمنية ضد المخدرات، إن المهرببن فروا إلى الصحراء الشرقية بدءا من سيوة، مشددا على أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية ضد المخدرات سيشارك فيها الطيران، لاستهداف المهربين داخل الصحراء.

بدوره أعلن مدير أمن طبرق المقدم سامي نصر، خلال المؤتمر انتهاء المرحلة الأولى من العملية الأمنية ضد المخدرات، مؤكدا أنها سارت وفقا للقانون وأنها جاءت بعد معلومات من التحريات والتحقيقات.

وأوضح مدير أمن طبرق أن العملية شهدت القبض على 1700 مهاجر غير شرعي في عدة مناطق، وضبط 15 مصنعا للخمور المحلية بالمنطقة الصناعية، ومداهمة 50 موقعا للمخدرات وحبوب الهلوسة وتحريز عدد كبير من الأسلحة الحربية، لافتا إلى أن النيابة العامة حددت قوائم للقبض على مطلوبين للعدالة.

وأشار إلى أنه تمت مداهمة مخازن تهريب للمواد المخدرة في الجغبوب، وإعدام كميات من المخدرات ومصادرة سيارات دفع رباعي تستخدم في تهريب الممنوعات، وكذلك ضبط مواقع لاحتجاز المهاجرين وضبط مهربين وفقا للقانون، وإعدام مليون حبة مخدرة.

ونوه نصر إلى أن شباب مدفوعين من أصحاب أجندات إجرامية اعترضوا القوة الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات أثناء خروجها من امساعد، فيما قطع مهربون في بئر الأشهب الطريق الساحلي وأطلقوا النيران على القوات الأمنية التي تعاملت معهم بحرفية دون خسائر بشرية.

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