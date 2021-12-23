السفير التركي يجتمع بمسؤولي وزارة الداخلية الليبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، محمود سعيد، صباح اليوم الخميس اجتماعاً مهما مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز.

وحضر الاجتماع نائب السفير التركي، باران تركمان، وضابط الاتصال بالسفارة قدير بوز أوغلو، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النويصرى، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، الزروق الصغير، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، محمد فتح الله، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، البشير بالنور.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “تناول الاجتماع الذي عقد بمكتب الوكيل مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية والتنسيق المستمر بين السفارة والجهات ذات العلاقة”.

وأضاف البيان “كذلك تمت مناقشة موضوعات التدريب الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين”.