المشاركون في جمعة الخلاص يطالبون بإسقاط الأجسام السياسية القائمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2021

دعا مجموعة من النشطاء في مدينة بنغازي المواطنين للمشاركة غدا في مظاهرة تحت عنوان “جمعة الخلاص” وذلك في ساحة تيبستي بمدينة بنغازي عند الساعة الرابعة ظهرا.

وتتضمن مطالب المشاركين في جمعة الخلاص مطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليا ويقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ومن المطالب عدم مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار سلطتهم التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الانتخابات والتأكيد على التاريخ النهائي الذي اقترحته المفوضية وهو 24 يناير وعدم الإزاحة أو التأجيل مع محاسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية دوليا وتحميل المسؤولية للأمم المتحدة في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي.