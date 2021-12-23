لثلاث سنوات.. “القيب” يوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان  

العنوان-طرابلس

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، الخميس، رؤساء الجامعات العامة والخاصة بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان اعتبارًا من العام الجامعي الجاري ولمدة ثلاث سنوات.

وفي كتاب وجهه إلى رؤساء الجامعات العامة والخاصة أوضح القيب أن إيقاف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان جاء بسبب “الأعداد الكبيرة من خريجي كليات طب الأسنان، وعدم قدرة الكليات على تدريسهم بالشكل الذي يؤهلهم كأطباء أسنان مهرة، ولعدم قدرة الوحدات الصحية على استيعاب كل خريجي هذه الكليات”.

وأشار القيب إلى أن هذا الوضع يضطر الطلبة إلى العمل بغير مجالهم وضياع تحصيلهم العلمي طيلة سنوات الدراسة.

ونوه القيب إلى أن وقف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان سيستمر حتى يجري تهيئة كليات طب الأسنان التهيئة السليمة التي يتمكن معها الطالب من الاستفادة الكاملة من تحصيله العلمي وكذلك حتى تتهيأ وحدات صحية قادرة على استيعاب خريجي هذه الكليات.