اللجنة الأمنية المشتركة سبها تداهم أوكار للخمور والمخدرات بالمدينة

باشرت اللجنة الأمنية المشتركة بمدينة سبها العمل على مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، إذْ طوقت القوات المشتركة صباح الخميس ما يعرف بمقر الشركة الهندية سابقا ومحاصرة من فيها .

واقتحمت القوات المشكَّلَة من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية المكان، ومن ثم القت القبض على مروجي المخدرات والحبوب والخمور.

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن المكان الذي تم اقتحامه كان وكرا لصنع الخمور ومخزنا للمخدرات، ولا أثر لأي ظواهر أخرى كمهاجرين غير شرعيين أو إرهابيين ومرتزقة.

كما تم العثور فيه على مواطن مصري مخطوف من قبل أحد العصابات المروجة للمخدرات وعليه آثار تعذيب وقد أطلِقَ سراحه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

