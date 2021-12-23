“التكبالي” يُحمّل ملتقى الحوار السياسي مسؤولية فشل إجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن الانتخابات لن تُجرى في ليبيا، والأوضاع تسير نحو الأسوأ، مُحمّلاً أعضاء ملتقى الحوار السياسي المسؤولية.

وأضاف التكبالي في حوار مع صحيفة الاتحاد، أن إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلاً بسبب وجود الميليشيات المسلحة التي تُهيمن وتتحكم في القرار داخل ليبيا، موضحاً أن الشعب الليبي لا يُعوّل على البعثة الأممية أو الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة؛ لأنهم ليسوا جادين في تحركاتهم لحل الأزمة.

يُذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد اقترحت تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات إلى موعد 24 يناير من العام المقبل، بالتشاور مع مجلس النواب الذي شكّل لجنة نيابية بالخصوص.

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