رصد أممي جديد لنازحي ومهجري ليبيا

معاناة يعيشها نازحو ومهجرو ليبيا كل يوم إثر الأوضاع الأمنية الهشة والحروب في البلاد، ومازال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يرصد الأرقام وأعداد المتضررين.
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قناة ليبيا
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