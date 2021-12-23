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رصد أممي جديد لنازحي ومهجري ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

معاناة يعيشها نازحو ومهجرو ليبيا كل يوم إثر الأوضاع الأمنية الهشة والحروب في البلاد، ومازال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يرصد الأرقام وأعداد المتضررين.

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قناة ليبيا

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