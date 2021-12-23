القطراني يبحث مع بوفرنة المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الأبيار

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني صباح اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بوزير التخطيط فاخر بوفرنة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة ومتابعة موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة والمحالة من قبل السيد النائب الأول الى الوزارات المعنية، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع ومن ثم ستحيلها الى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما ناقش القطراني مع بو فرنة المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الابيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً .

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