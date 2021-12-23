السفير أونماخت يغرد .. شكرا على المقروض الليبي!

تقابل العادات الليبية المتوارثة كما الأطعمة، بحفاوة كبيرة من ضيوف ليبيا الذين ما فتئوا يعبرون عن سعادتهم بها، وهو ما كان اليوم من سفير ألمانيا لدى طرابلس، السيد ميخائيل أونماخت، الذي تعرف على إحدى هذه العادات، وواحدة من أشهى الحلويات التي قوبلت من عدد من الدبلوماسيين قبله بكثير من الإعجاب والقبول.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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