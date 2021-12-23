مدرس أمريكي يختفي بعد 5 أسابيع من وصوله إلى طرابلس

تداولت بعض المواقع والصفحات الإخبارية الليبية، ملخصاً لتقرير شبكة الـ “CNN ” الأمريكية، حول احتجاز مدرس اللغة الإنجليزية الأمريكي “فرناندو إسبينوزا” بطرابلس في 9 نوفمبر الماضي، متجاهلة الكثير من التفاصيل والمعلومات الواردة التي ساقها التقرير، ومنها مقابلة الـ CNN مع والدة المدرس الأمريكي، وبعض شهادات أصدقائه، حول ظروف احتجازه.

وهذا نص التقرير الذي ترجمته ونقلته قناتنا، الذي عنونته الكاتبة هيلاري وايتما: “اختفى ابنها في ليبيا. الآن تحاول إعادته إلى الوطن”.

استمرت المكالمة الهاتفية ثلاث دقائق فقط، لكنها أعطت “سارة إسبينوزا” أول دليل منذ ستة أسابيع على أن ابنها على قيد الحياة.

قالت سارة، إن صوت ابنها كان مهتزًا، ولا يمكن التعرف عليه تقريبًا مقارنة بصوته الواثق في تعليقاته على مقاطع الفيديو التي كان ينشرها على موقع “يوتيوب” وهو يصف رحلاته إلى الخارج.

وأضافت: “في النهاية، أظن أنهم كانوا يخبرونه أنه يجب إنهاء المكالمة، ومن تم بدأ في البكاء”.

كانت كلماته الأخيرة، “أنا آسف، لكن علي أن أذهب، وأعياد ميلاد سعيدة.”

اختفى “فرناندو إسبينوزا”، وهو مدرس أمريكي يبلغ من العمر 29 عامًا وأحد أفراد طاقم الغواصات التابعة للبحرية الأمريكية سابقاً، في ليبيا في 9 نوفمبر الماضي، بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية في طرابلس.

قام فرناندو بمغامرة جنوب المدينة في رحلة نهاية الأسبوع إلى واحة صحراوية، ولكن عند عودته تم إيقافه للاستجواب، وتوقفت الرسائل المتكررة التي كان يرسلها إلى والدته.

كانت سارة تأمل في العثور على ابنها وإعادته إلى المنزل بحلول ليلة عيد الميلاد موعد أول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ عقد من الزمان، لكن على بعد أيام من التصويت، انهارت العملية، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من الصراع، حيث تسعى الأطراف المتحاربة لاستبدال حكومة سينتهي تفويضها.

الآن، سارة قلقة أكثر من أي وقت مضى، وقالت عن اتصال يوم الثلاثاء الماضي، “أنا مرتاحة لأنني سمعت منه”، وهذا الاتصال كان محل نقاش بين السفارة الأمريكية في تونس والسلطات الليبية.

وعلّقت سارة: “ولكن بعد ذلك أشعر بالحزن الشديد لأنني أعرف أنه ليس على ما يرام. ابني لا يبكي أبدًا”.

وقالت السفارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن:” بعد المكالمة إن الاستفسارات يتم التعامل معها من قبل وزارة الخارجية الأمركية، عندما طلبت شبكة “سي إن إن “التعليق على وضع فرناندو، قالت وزارة الخارجية إنها “على علم باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن نراقب الوضع وبسبب اعتبارات الخصوصية، لن نخوض في التفاصيل في هذا الوقت”.

وفي موطنها في ميامي بفلوريدا، تُترك سارة لتعيش من جديد معاناة اختفاء ابنها وهي تفكر في أي تفاصيل يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء حول ما حدث على أمل إعادة فرناندو إلى الوطن.

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