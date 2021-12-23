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الحصادي: يجب إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي إن ملتقى الحوار السياسي نجح في إنتاج مجلس رئاسي وحكومة، وأخفق في تنفيذ الشق الثاني من خارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات، مما تسبب في الانسداد السياسي الحاصل.

وأضاف الحصادي في تصريحات لقناة “الأحرار” التي تمولها قطر، وتبث من تركيا، إن ملتقى الحوار السياسي أعاد الأزمة إلى مجلسي النواب والدولة اللذين كانا السبب في الانسداد السياسي، من خلال عدم توافقهما على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

ودعا القيادي بتنظيم الإخوان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حال رغبتها في الرجوع لملتقى الحوار؛ إلى العمل على إعادة تشكيل أعضاء الملتقى من جديد.

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الإخوان الحصادي ليبيا ملتقى الحوار السياسي

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صحيفة الساعة 24

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