وزارة الصحة: لم تخصص ميزانية لإدارة الموارد البشرية منذ ثلاث سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 December, 2021

أكد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة مفيدة طنّيش أنه لم يتم تخصيص أي ميزانية خاصة لإدارة الموارد البشرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضافت طنيش خلال الاجتماع الاستثنائي للأجهزة والجهات التابعة لقطاع الصحة الذي عقد الأربعاء، برئاسة وزير الصحة علي الزناتي أن دور إدارة الموارد البشرية انحصر خلال عام 2021 على العمل الإداري فقط، والمتمثل في إصدار قرارات التفرّغ للدراسة في الداخل والخارج على الحساب الخاص للمتقدمين بطلب التفرّغ، والإيفاد بالداخل على حساب الجهة المرشحة، وبرنامج العقود الخاصة لدعم الخدمات الصحيّة في المناطق النائية ومناطق الجنوب مؤكدة أنه بلغ عدد العقود المبرمة ضمن برنامج العقود الخاصة بلغ 69 عقد للمناطق الجنوبية بالإضافة إلى منطقتي مرادة والشويرف .

ولفتت طنيش إلى أن دور الإدارة انحصر أيضًا في برنامج القوافل الطبية بالمنطقة الجنوبية بالكامل مضيفا قمنا بإعداد الخطة التدريبية لسنة 2020 -2021 والآن تم نقلها لسنة 2022 لعدم وجود ميزانية حتى هذه اللحظة.