المنفي يعد بالعمل على توحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع

وعد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بمواصلة العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

وقال المنفي في كلمة وجهها إلى الليبيين مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا إن «استقلال ليبيا كان بإرادة ليبية، حرة قاوم بها آباؤنا المناضلون مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي».

وتابع: «لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة أقنومًا واحدًا لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم».

وأكد المنفي أنهم في المجلس الرئاسي لن يتهاونوا أو يستكينوا حتى يعيدوا «التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة، وعهد للدولة جديد، واحد في الإرادة والإدارة واحد في الإقليم والأقنوم. واحد في القرار والمصير»، مشددًا على أنه «لا مساس بوحدة الشعب، وسيادته ولا تهاون في ذلك ولا تفريط».

– المنفي يوجه كلمة إلى الليبيين في الثامنة مساءً

كما أكد أنهم آلوا على أنفسهم «في المجلس الرئاسي من لدن أوجبته حاجة الوطن إليه في ديسمبر الماضي للعام 2020 أنه صمام أمان، وجسر عبور إلى استحقاق انتخابي نزيه لا عدول عنه، ولا جدال فيه». وتعهدوا بتجنيب الليبيين «ويلات الحروب»، والعمل على «تعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين سواسية في الوجبات سواسية الحقوق بلا تفريق ولا تمييز».

ولفت رئيس المجلس الرئاسي إلى أنهم في المجلس الرئاسي لن يدخروا جهدًا «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد يضم الجميع» وأنهم ملتزمون بأمانة في أعناقهم للشعب الليبي هي «حياته، وغذاؤه وأمنه وسيادته بل وصون ميراثه في التاريخ».

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