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عون لصنع الله: لم تكن حريصا على ثروات الليبيين

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تصريحات وزير النفط، محمد عون، ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وصفت بالنارية من قبل مراقبين للمشهد، بعد أن قال عون إن الأخير بدد المال العام ولم يكن حريصا على ثروات الليبيين.

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قناة ليبيا

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