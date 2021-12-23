عون لصنع الله: لم تكن حريصا على ثروات الليبيين

تصريحات وزير النفط، محمد عون، ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وصفت بالنارية من قبل مراقبين للمشهد، بعد أن قال عون إن الأخير بدد المال العام ولم يكن حريصا على ثروات الليبيين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تخريد البلاد الليبية.. إلى أين
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مسؤول بوزارة العمل والتأهيل يكشف تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المنفي يعد بالعمل على توحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
وزارة الصحة: لم تخصص ميزانية لإدارة الموارد البشرية منذ ثلاث سنوات
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك