عون لصنع الله: لم تكن حريصا على ثروات الليبيين

تصريحات وزير النفط، محمد عون، ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وصفت بالنارية من قبل مراقبين للمشهد، بعد أن قال عون إن الأخير بدد المال العام ولم يكن حريصا على ثروات الليبيين.

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