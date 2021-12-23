القيب يبحث آلية توفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب اليوم الخميس مع رؤساء ومندوبي الشركات المحلية للطباعة.

المندوبون استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم خبرتهم في مجال طباعة الكتاب المدرسي، وإمكانياتهم بشكل عام والمدة الزمنية التي يحتاجونها لتنفيذ المطلوب.

هذا ويأتي الاجتماع عقب تكليف الوزير برئاسة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد آلية مثلى في توفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على كافة المدارس خلال المدة القريبة القادمة.

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