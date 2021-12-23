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المجلس الرئاسي الليبي: لم ندخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، إن المجلس لم يدخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد.

وذكر المنفي، في كلمة متلفزة: “ليبيا ناضلت من أجل استقلال الإرادة السياسية والقرار السياسي”، مشددا على “لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد التاريخ بإرادة ليبية موحدة وعهد جديد للدولة”.

وأضاف: “علينا تجنيب شعوبنا ويلات الحروب وتعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين”.

وتابع: “في أعناقنا أمانة هذا الشعبي الأبي، حياته وغذاؤه وأمنه وسيادته، وصون ميراثه في التاريخ”.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

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