المجلس الرئاسي الليبي: لم ندخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، إن المجلس لم يدخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد.

وذكر المنفي، في كلمة متلفزة: “ليبيا ناضلت من أجل استقلال الإرادة السياسية والقرار السياسي”، مشددا على “لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد التاريخ بإرادة ليبية موحدة وعهد جديد للدولة”.

وأضاف: “علينا تجنيب شعوبنا ويلات الحروب وتعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين”.

وتابع: “في أعناقنا أمانة هذا الشعبي الأبي، حياته وغذاؤه وأمنه وسيادته، وصون ميراثه في التاريخ”.