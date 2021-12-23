الشهيبي: رؤوس المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الوقود متغلغلين في مؤسسات الدولة

قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، إن رؤوس المخدرات والهجرة والاتجار بالبشر وتهريب الوقود متغلغلين ومتنفذين في مؤسسات الدولة “المدنية والأمنية والعسكرية”.

وأكد الشهيبي، عبر حسابه على “تويتر”:” كل الحملات (السابقة والحالية واللاحقة) لن تأتي أكلها ولن تقضي على هذه الظواهر، لأن رؤوسها وببساطة لديهم حصانة داخل مؤسسات الدولة التي ينخرها في الفساد”.

ولفت إلى أن الحل هنا يجب أن يكون جذريًا، وعلى والبداية بمكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة وهذا لا يتسنى إلا بتثبيت أركان الدولة المهلهلة أولا”.

لوتابع:” لا يمكن فعل شيء في ظل مؤسسات ضعيفة فاسدة يتحكم بها كليا أو جزئيا زعماء الجريمة المنظمة”.