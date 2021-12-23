المحجوب: اللجنة المشتركة بسبها بدأت في إلقاء القبض على مروجي مخدرات

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 December, 2021

قال اللواء خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية أن اللجنة الامنية المشتركة بمدينة سبها بدأت اعمالها اليوم في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة

وصرح المحجوب أن اللجنة نفذت صباح اليوم تطويقا لما يعرف بمقر الشركة الهندية سابقا ومحاصرتها ، وقامت فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الامنية باقتحامها والقاء القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور والتي كانت داخل المكان من مصانع ومخازن

وأضاف أن القوة المقتحمة لم تجد اي ظواهر اخرى اذ لم تضبط عناصر من الهجرة الغير شرعية او الاسلحة او من الارهابيين او اي تواجد لمرتزقة .

وعثر على مواطن مصري مخطوف من احد العصابات وعلى جسده آثار تعذيب و حررته