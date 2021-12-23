ويليامز تدعو لاحترام إرادة الليبيين الداعمة لإجراء الانتخابات

دعت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية لاحترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي، مسجلين للتصويت في الانتخابات.

وأكدت ويليامز في بيان، على ضرورة إجراء “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”. مشددة على عدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا، خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وحثت ويليامز المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف، مشيرة إلى التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، معربة عن تطلعها إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق، من أجل توحيد فرعَي البنك المركزي.

يُذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز التي تولت مهامها عقب استقالة المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش، أجرت لقاءات مع العديد من القيادات والأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد الليبي، دون أن تكشف عن أي تصور أو مبادرة سياسية متعلقة بالأزمة السياسية الراهنة.

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