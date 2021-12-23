مساع لسداد الديون الخارجية وحل المشاكل المالية العالقة مع الأردن

ديون ليبيا تجاوزت الحدود ووصلت إلى الأردن الذي يعاني من أزمة كورونا، واجتماعات برلمانية مع السفير الليبي في عمان، لإيجاد حلول لسداد هذه الديون التي زادت مؤخرا في ظل أياد تعبث بمقدرات الوطن.
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قناة ليبيا
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