بريطانيا: لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا

علقت السفارة البريطانية في ليبيا، مساء اليوم الخميس، على بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن تحديد يوم الاقتراع “للجولة الأولى” من الانتخابات الرئاسية.

وشددت بريطانيا، عبر سفارتها في ليبيا، على أن “الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة”، رافضة “دعم أي عمل يقوض العملية السياسية”.

وقالت السفارة، عبر حسابها على تويتر: ”تشير المملكة المتحدة إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادر في 22 ديسمبر، والذي يوضح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا”.

وأضافت: ”الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة، لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

