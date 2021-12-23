موسى فرج: طالبنا ستيفاني باختيار مؤسسة تشريعية جديدة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج إن أعضاء الملتقى أكّدوا في اجتماع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز على ضرورة اختيار مؤسسة تشريعية جديدة تقود البلاد لاستكمال الاستحقاقات الوطنية والدستورية.

وذكر فرج في تصريح لموقع “عربي 21″، الممول من قطر، أن أعضاء ملتقى حوار شدّدوا على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق والالتزام بالتشريعات الليبية النافذة، وعلى أهمية وضرورة إجراء انتخابات برلمانية في أقرب.

وأوضح فرج أن وليامز كشفت أنّه مهمتها هي الدفع بمسارات الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بناء على قوانين متوافق عليها ومنسجمة مع خارطة الطريق.