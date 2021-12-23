الخوجة: فشل المفوضية سببه الإجراءات التي اتخذتها ومجلس النواب غير مسؤول عن هذا الفشل

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على طلب المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات إلى تاريخ 24 يناير المقبل، معتبرةً ان المفوضية ترتكب نفس الخطأ والإجراءات التي أثبتت أنها فشلت في التجربة الأولى، وحددت موعدًا آخر لتثبت فشلها مرة أخرى.

الخوجة قالت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن المفوضية تلقت من مجلس النواب القوانين 1-2 والتعديلات لها ومن المفترض انها كانت لها الرؤيا الواضحة في هذا الموضوع وجدول زمني يكفل القيام بالعملية.

وتابعت: “ومن رأى أن المفوضية لم تحدد جدول زمني وخاصة أن الموضوع والانتخابات الرئاسية في ليبيا لأول مرة في التاريخ وهي تجربة جديدة، لذلك كان مفترضًا على المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة المنفذة ولها كامل الصلاحيات في تنفيذ هذه العملية بما أخرجته من قرارات تنفيذية تتضمن هذه الانتخابات وجداول زمنية، حتى الطعون لم تكون مدتها كافية لتسمح لجميع الطاعنين في الشخصيات المترشحة والاستئنافات، أنا من وجهة نظري فشل المفوضية سببه الإجراءات التي اتخذتها”.

وأكدت على أن مجلس النواب غير مسؤول عن هذا الفشل، وإذا كان هناك فشل في إصدار القرارات أو قرارات معيبة يتحملها مجلس النواب لا يمكن أن تعلق المفوضية العليا للانتخابات فشلها على مجلس النواب، فمن المفترض أن تعي خطأها وإجراءاتها الخاطئة، وألا تعيد وتعطي الشعب موعدًا آخر وهي لن تستطيع الإيفاء به فهو عبارة عن مسكن لا أكثر ولا أقل.

كما أضافت: “الصدمة تأتي على فترات وكنا استبشرنا خيرًا عندما أعلنت المفوضية ان هناك انتخابات، ولكن للأسف المفوضية حتى برنامجها والعرس الانتخابي لم تعده بشكل مسبق، من المفترض أنها من قبل 6 شهور أعدت الموضوع، وخاصة مع وجود مليونين و200 بطاقة انتخابية، وهذا شيء محفز، وكان يفترض على المفوضية معرفة كيف تدير هذا الأمر، لكنها للأسف فشلت في عملها ونحن لسنا مستعدين أن نتحمل خطأ المفوضية ومن المفترض أن تكون هناك إجراءات في الجلسة القادمة وشكلت لجنة بالخصوص”.

ونوّهت إلى أنه من الطبيعي أن مجلس النواب يكون له خارطة طريق في حال أعلنت المفوضية تأجيل الانتخابات، لكنها تتخذ إجراءات أخرى، ولا أحد يعلم نوع الضغوطات التي تقع على المفوضية، مشيرةً إلى أن اللجنة الانتخابية لإعداد خارطة الطريق شكلت من هيئة الرئاسة.

واختتمت حديثها بالقول: “شكلت لجنة ولم يحصل عليها توافق وستعرض على مجلس النواب في الجلسة المقبلة ويتم التداول فيما بينها ويمكن أن تتغيرالأسماء، الخارطة ستعالج هذا الوضع بعد إعلان المفوضية أن الانتخابات في دائرة المستحيل، لماذا تفقد المفوضية سمعتها بالفشل بتكرار العملية الانتخابية مرة أخرى؟ مجلس النواب في حال تأكد أن 24-12 ليس هناك انتخابات، من الطبيعي أن يكون له خارطة طريق تتناول فترة انتقالية وتشكيل حكومة والعمل على الدستور وتوحيد المؤسسات وكلها ستكون من ضمن محاور الخارطة وهذا في تصوري”.

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