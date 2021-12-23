“ماتاريلا”: ليبيا مهمة بالنسبة لإيطاليا

جدد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، تأكيداته على أن ليبيا تحظى بأهمية كبيرة لإيطاليا، لافتاً إلى أن توقّع الاستقرار مع الحلول المتّفق عليها، مهم بالنسبة لإيطاليا ومنطقة البحر المتوسط قاطبة.

وجاء تصريح ماتاريلا، أثناء اتصال له مع البعثة الإيطالية في ليبيا، في الوقت الذي أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غداً الجمعة، 24 ديسمبر، مع اقتراح تأجيلها إلى 24 يناير 2022، وبانتظار موافقة مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف الداعم للاستقرار في ليبيا من قبل الرئيس الإيطالي، قد أكده أيضاً رئيس الحكومة، ماريو دراغي، الذي شدد على أن إيطاليا وأوروبا فعلوا كل شيء، وسيستمرون في فعل كل شيء، من أجل تعزيز العملية للتوجه نحو الديمقراطية في ليبيا.

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