النائب العام يآمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة 

أوضح مكتب النائب العام، أنه “بناء ً على تعليمات النائب العام الصديق الصور ؛ باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي أتاها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي ذي الرقم 1479 لسنة 2019”.

مكتب النائب العام، وفي بيان له طالعته قناتنا، قال: “هذا وقد أسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية ؛ وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية و تنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب ؛ وعلى الأخص قيامه بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع وصرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة ، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة؛ وبذلك انتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيا لارتكابه جريمة الاضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير”.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، قد كلّف محمد رمضان محمد مديرا عاما لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، عقب تسلمه رئاسة الحكومة.

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