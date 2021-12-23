عبدالجليل: لابد من إجراء معالجات لنصل إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت

قال المترشح الرئاسي، عثمان عبد الجليل:” أدعو جميع الأطراف إلى عدم التفريط في المسار الانتخابي والمحافظة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر على أقل تقدير.

وشدد عبدالجليل، في تصريحات صحفية، على ضرورة العمل الجاد على إيجاد حلول وإجراء معالجات تصل بنا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الانتخابات يجب أت تجرى في إطار دستوري وقانوني متفق عليه بالتزامن مع إطلاق مشروع مصالحة وطنية حقيقية.

وأصدرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات، بيانا اليوم الخميس- المكون من 12 حزبا وتكتلا- بشأن الدعوة إلى تكاثف الجهود رفضاً لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

واستنكرت تنسيقية الأحزاب، الإشارات التي وسفتها بـ”غير المطمئنة” الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمراً واقعاً لا محالة، مما ينذر بفراغ سياسي لا نريد له أن يُبقي على الأجسام القائمة اليوم.

وحذرت أعضاء تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات الشبابية والنسائية من مغبّة أي محاولات لإعادة إنتاج شرعية كل الأجسام القائمة اليوم، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو إيجاد آليات أخرى مبتكرة لا ينتجها الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، ونؤكد أن أي تفاوض على تقاسم السلطة أو المحاصصة لن يكون مجديًا لمعالجة الأزمة.

وتابع البيان:” وسط هذا المناخ فإن تنسقية الأحزاب والتكتلات تدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب إلى التظاهر والتعبير عن هذا الموقف، وتكاثف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، ووجوب التمسّك بالاستحقاق الانتخابي وتحمّل وزارة الداخلية حماية هذه التظاهرات السلميّة”.