غوتيريس يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في «ظروف مواتية»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلميًا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، حول ليبيا.

وقال الناطق إن الأمين العام أُحيط علمًا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الصادر في 22 ديسمبر بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعدًا جديدًا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

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ونقل عن غوتيريس إشادته بتسجيل 2.8 مليون ليبي في الكشوف الانتخابية، مرحبًا في الوقت نفسه بالتزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة.

وقال إن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «ستواصل دعم العملية التي يتملك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق الخميس، شددت ستيفاني وليامز على ضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلميًا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا. وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم».

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